МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. ОГК-2 в январе-сентябре снизила выработку электроэнергии на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 35,8 миллиарда кВт.ч, сообщает компания. Румыния продает Молдавии электричество вдвое дороже, чем на свой рынок

"Снижение объемов производства обусловлено оптимизацией работы неэффективного оборудования", — комментирует результаты компания.

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 3,473 миллиона Гкал, что на 5,9% ниже, чем годом ранее. Как сообщается, изменение связано с увеличением температуры наружного воздуха в отчетный период.

ОГК-2 — компания тепловой генерации. Контролирующий акционер компании — "Газпром энергохолдинг" (на 100% дочернее общество "Газпрома").