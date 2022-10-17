ОГК-2 снизила выработку электроэнергии на 4,3 процента за январь-сентябрь
ОГК-2 снизила выработку электроэнергии до 35,8 миллиарда кВт.ч за девять месяцев
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. ОГК-2 в январе-сентябре снизила выработку электроэнергии на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 35,8 миллиарда кВт.ч, сообщает компания.
"Снижение объемов производства обусловлено оптимизацией работы неэффективного оборудования", — комментирует результаты компания.
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 3,473 миллиона Гкал, что на 5,9% ниже, чем годом ранее. Как сообщается, изменение связано с увеличением температуры наружного воздуха в отчетный период.
ОГК-2 — компания тепловой генерации. Контролирующий акционер компании — "Газпром энергохолдинг" (на 100% дочернее общество "Газпрома").
https://1prime.ru/energy/20221017/838486528.html
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