На Украине произошли аварийные отключения электроэнергии
Мэр Ровно, УНИАН и "Страна.ua" сообщили об аварийных отключениях электроэнергии на Украине
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В украинском городе Ровно произошло аварийное отключение электроэнергии, рассказал мэр города Александр Третяк. СМИ также сообщили об отключениях в Хмельницкой области и Львове.
"Аварийное отключение энергоснабжения в центре города", — написал Третьяк в своем Telegram-канале.
Украинское агентство УНИАН в свою очередь сообщило об аварийном отключении света в Львове, а издание "Страна.ua" написало об отключении энергоснабжения в Хмельницкой области Украины.
https://1prime.ru/energy/20221017/838486684.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.