МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В украинском городе Ровно произошло аварийное отключение электроэнергии, рассказал мэр города Александр Третяк. СМИ также сообщили об отключениях в Хмельницкой области и Львове. Потеря Херсонской области вызвала подорожание яиц на Украине

"Аварийное отключение энергоснабжения в центре города", — написал Третьяк в своем Telegram-канале.

Украинское агентство УНИАН в свою очередь сообщило об аварийном отключении света в Львове, а издание "Страна.ua" написало об отключении энергоснабжения в Хмельницкой области Украины.