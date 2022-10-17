КАИР, 17 окт — ПРАЙМ. Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Тарек аль-Мулла заявил, что Каир готов немедленно начать поставки газа в Ливан по окончании необходимых процедур, связанных с его экспортом, говорится в заявлении ведомства. СМИ: Евросоюз планирует централизованно закупать не менее 15 процентов газа

Тарек аль-Мулла провел в понедельник в Каире переговоры с министром энергетики Ливана Валидом Файядом.

"Египет обязуется и готов немедленно начать перекачивать природный газ в Ливан, как только будут завершены процедуры, связанные с началом экспорта и принятия египетского газа на ливанской территории", — заявил аль-Мулла на встрече.

В июне Египет, Ливан и Сирия подписали соглашения, позволяющие обеспечить поставки египетского газа в Ливан для улучшения электроснабжения страны.

Благодаря подписанным соглашениям Египет будет продавать газ, который затем будет поставляться через трубопровод в Сирию и далее на станцию Дейр-Аммар на севере Ливана.

В конце прошлого года представитель министерства нефти Египта Хамди Абдулазиз говорил РИА Новости, что Египет готов начать поставки газа в Ливан в январе-феврале 2022 года. Пресс-служба кабмина Египта информировала, что президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси намерен как можно скорее обеспечить Ливан египетским газом для решения проблемы с перебоями в подаче электроэнергии.