МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы восполнены на 66 миллиардов кубометров, но для достижения уровня начала сезона отбора 2019/2020 нужно еще 6,4 миллиарда кубов, сообщает "Газпром". Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 9,5 месяца сократился

"По данным Gas Infrastructure Europe, на 15 октября запасы газа в ПХГ Европы восполнены на 66 миллиардов кубометров. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 6,4 миллиарда кубометров", — пишет компания в своем официальном Telegram-канале.

При этом даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода, указывает "Газпром".

"Обращает на себя внимание и заполненность украинских ПХГ, где на 15 октября накоплено 14,3 миллиарда кубометров газа из необходимых к зиме 19 миллиардов. На Украине признают, что есть только теоретическая возможность заполнить хранилища, а практической — нет", — заключила российская компания.