МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. "Квадра" усилила антитеррористическую защиту на своих энергообъектах, все предприятия компании работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. В Запорожской области заявили, что Украина сменила план по захвату ЗАЭС

"Все наши предприятия работают в штатном режиме. На объектах усилен режим антитеррористической защищенности и укрепленности", — сказал представитель компании, отвечая на вопрос о мерах, которые предпринимает компания для защиты своих энергообъектов на территориях, граничащих с зоной проведения боевых действий.

В состав "Квадры" входят 20 электростанций, котельные и тепловые сети, в том числе в Белгородской, Курской и Воронежской областях.

Ранее электросетевая компания "Россети Центр" сообщила о расширении зоны спецрежима на приграничных энергообъектах Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующее решение было принято "в связи с возросшим риском огневого поражения". Так, по данным компании, принятые ранее меры по повышению безопасности позволили не допустить жертв и пострадавших среди работников, а установленные ограждения из бетонных блоков предотвратили полное уничтожение подвергшейся обстрелам подстанции 110 кВ "Теткино" в Курской области.

Поселок Теткино в Глушковском районе неоднократно подвергался нападениям со стороны Украины.

В воскресенье над Белгородом прозвучало минимум 16 взрывов, в зданиях дрожали стекла, передавал корреспондент РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате обстрела пострадали три человека. Ранее, 14 октября, "Россети Центр" — филиал "Белгородэнерго" сообщал, что на подстанции "Дубовое", питающей район Харьковской горы Белгорода и поселок Дубовое, произошло техническое нарушение. А Гладков сообщал, что произошло возгорание из-за обстрела ВСУ, пожар был потушен.