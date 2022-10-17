БЕРЛИН, 17 окт — ПРАЙМ. Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт подозревает, что правительство Германии утаивает важную информацию о предполагаемых атаках на газопроводы "Северного потока", так как она не получила ответов по существу на свой запрос, связанный с инцидентами. В Германии вновь призвали запустить "Северный поток — 2"

По словам депутата, де-факто федеральное правительство сообщило в ответ на ее запрос, касающийся инцидентов, что оно "что-то знает". "Но "по соображениям благополучия государства" не может довести это до сведения членов парламента", — сказала Вагенкнехт в интервью немецкой газете Berliner Zeitung в воскресенье. Она раскритиковала эту политику секретности и отметила, что таким образом любой контроль и критика федерального правительства со стороны оппозиции становятся невозможными.

По ее словам, она направила депутатский запрос властям ФРГ, чтобы выяснить, что на данный момент стало известно правительству Германии об инцидентах на трубопроводах "Северного потока", и какие шаги оно предприняло самостоятельно, либо совместно с другими правительствами стран ЕС, представителями НАТО, чтобы определить, кто несет ответственность за ущерб.

В ответе депутату министерство экономики сообщило, что "до сих пор не удалось провести расследование на месте, поэтому федеральное правительство не располагает достоверной информацией о возможных причинах нападения" на трубопроводы, пишет газета со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении документ.

Кроме того, депутат задавала вопрос о том, какие предупреждения были у правительства ФРГ о возможных атаках на трубопроводы "Северного потока", и какие меры были приняты, если таковые были. Минэкономики на это ответило, что несколько тысяч километров трубопроводов не могут быть "полностью защищены" от всех рисков.

Также Вагенкнехт хотела знать, "какие корабли и войска НАТО" находились в районах, где был нанесен ущерб после приостановки поставок газа по "Северному потоку 1", а также какие российские корабли и войска были замечены в этот период. На это она получила ответ от МИД Германии, что такие данные "повлекут за собой раскрытие информации, которая особенно сильно влияет на благосостояние государства". Ведомство также отметило, что "даже малейшая опасность того, что она станет известной, неприемлема".

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".