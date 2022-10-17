БЕРЛИН, 17 окт — ПРАЙМ. Все больше древесины воруют из немецких лесов на фоне высоких цен на энергоносители и дефицита дров, сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau. В Германии допустили закрытие больниц из-за энергокризиса

"В связи с недавним ростом цен на энергоносители дрова пережили ренессанс. Дрова также стали дорогими и пользуются спросом в настоящее время. Многие продавцы теперь поставляют их только своим постоянным клиентам, а цены продолжают расти", — отмечает портал. Так, по его данным, если в 2021 году кубометр цельной древесины стоил 60-70 евро, то сейчас некоторые предложения достигают 200 евро.

На фоне этих событий участились кражи древесины в лесу. О них изданию, например, рассказал представитель регионального управления лесного хозяйства Мюнстера Адальберт Кох. Он пояснил, что многие, вероятно, не знают, что вывоз древесины незаконен в связи с тем, что она принадлежит владельцам лесов. И любой, кто просто забирает ее, подлежит судебному преследованию. "В нашем лесничестве около 85% частных лесов. Так что лес не принадлежит гражданам, где можно подумать, что древесина — общая. Нет, это определенно кража", — приводит издание слова Коха.

Как добавило управление лесного хозяйства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, есть и профессиональные похитители древесины, которые вывозили целые грузовики из леса. По словам представителя агентства Геро Хютте-фон-Эссена, кража древесины из леса является уголовным преступлением, которое влечет за собой крупные штрафы, а в некоторых случаях даже тюремное заключение. В этой связи ведомство использует технологию GPS-трекеров на выборочных участках, которая может помочь поймать похитителей древесины на месте преступления.

Также в управлении лесного хозяйства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщили изданию и о случаях сбора сухой древесины, лежащей на земле — с тем, чтобы использовать ее в качестве дров. Как пояснил представитель ведомства Николь Фидлер, люди, вероятно, не осознают, что они также совершают уголовное преступление и наносят вред лесу. По его словам, лежащая вокруг древесина важна для сохранения экосистемы, так как она является пищей и средой обитания для различных микроорганизмов, а также помогает накапливать CO2 и влагу.

Ассоциация владельцев лесов в Берлине заявила об ущербе в миллионы евро, нанесенном похитителями древесины, отмечает издание. При этом уточняется, что в некоторых случаях все же сбор дров разрешен, информацию об этом можно найти в лесном законодательстве соответствующих федеральных земель.