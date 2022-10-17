МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Китай обратился к государственным компаниям-импортерам с тем, чтобы они прекратили перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Европе и Азии. Страна стремится обеспечить себе запасы газа перед зимним сезоном. Об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg News. В Германии на фоне энергокризиса начали воровать древесину из лесов

Как указано в сообщении со ссылкой на осведомленных лиц, Государственный комитет по развитию и реформам КНР попросил PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd сберечь зимние поставки для использования внутри страны.

С комитетом связаться не удалось. PetroChina, Sinopec и Cnooc сразу на запрос Reuters о комментариях не ответили.

Китайские импортеры СПГ планируют этой зимой не выходить на спот-рынок на фоне снижения спроса до минимума с 2002 года. Это значит, что ведущий в мире импортер этого вида топлива, скорее всего, не будет конкурировать со столкнувшейся с кризисом Европой за поставки.

Власти Китая сегодня заявили, что страна существенно нарастит внутренние мощности по поставкам энергоносителей и резервы ключевых видов сырья. Была подтверждена приверженность политике обеспечения запасов и стабилизации цен на сырье.