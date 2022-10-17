СМИ: Китай остановил продажу СПГ за границу для накопления запасов
Bloomberg: Китай остановил продажу СПГ за границу для накопления запасов перед зимой
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Китай обратился к государственным компаниям-импортерам с тем, чтобы они прекратили перепродажу сжиженного природного газа (СПГ) покупателям в Европе и Азии. Страна стремится обеспечить себе запасы газа перед зимним сезоном. Об этом сегодня сообщило агентство Bloomberg News.
Как указано в сообщении со ссылкой на осведомленных лиц, Государственный комитет по развитию и реформам КНР попросил PetroChina Co, Sinopec и Cnooc Ltd сберечь зимние поставки для использования внутри страны.
С комитетом связаться не удалось. PetroChina, Sinopec и Cnooc сразу на запрос Reuters о комментариях не ответили.
Китайские импортеры СПГ планируют этой зимой не выходить на спот-рынок на фоне снижения спроса до минимума с 2002 года. Это значит, что ведущий в мире импортер этого вида топлива, скорее всего, не будет конкурировать со столкнувшейся с кризисом Европой за поставки.
Власти Китая сегодня заявили, что страна существенно нарастит внутренние мощности по поставкам энергоносителей и резервы ключевых видов сырья. Была подтверждена приверженность политике обеспечения запасов и стабилизации цен на сырье.
https://1prime.ru/energy/20221017/838489960.html
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