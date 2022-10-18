МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хочет еще раз встретиться с президентом России Владимиром Путиным и сделать это как можно скорее, заявил он сам журналистам. Эксперт перечислил требующие решения основные задачи на Запорожской АЭС

"Надеюсь, что да. И надеюсь, как можно скорее", — сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли он посетить Россию и встретиться с главой государства.

По его словам, достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года возможно. "Я считаю, что это возможно. У нас был очень хороший диалог с президентом Путиным и с президентом Зеленским. Важно, чтобы было соглашение о базовых принципах для защиты АЭС. Это возможно. Нужно дальше работать", — сказал он.

Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.