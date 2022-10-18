АНКАРА, 18 окт — ПРАЙМ. Монтаж защитной оболочки блока №1 АЭС "Аккую" завершается в Турции, следующий этап — закрытие купола реактора, сообщает проектная компания "Аккую Нуклеар". Не хабом единым. Россия и Турция устроят переполох на газовом рынке

"В реакторном здании первого энергоблока АЭС "Аккую" прошла операция по монтажу шестого яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО), которая относится к основным элементам системы безопасности атомной электростанции. Последующая установка купола, которую строители планируют выполнить до конца 2022 года, завершит формирование реакторного зала блока №1", — говорится в сообщении.

Отмечается, что внутренняя защитная оболочка обеспечивает защиту реакторного отделения и является опорой для проходок трубопроводов и полярного крана, который на этапе эксплуатации АЭС выполняет операции по обслуживанию атомного реактора. ВЗО состоит из стальной облицовки, обеспечивающей герметичность реакторного отделения, и специального бетона.

Шестой ярус ВЗО — это металлоконструкция, состоящая из 30 блоков. Общая масса яруса составляет 224 тонны, диаметр — 44 метра. Установка конструкции на площадке строительства АЭС "Аккую" проводилась с применением тяжелого гусеничного крана Liebherr LR 13000. На монтаж яруса ушло восемь часов. После установки высота реакторного здания первого блока увеличилась на 8,4 метра и достигла отметки 51,5 метра.

"Сегодня важное событие. После монтажа шестого яруса останется установить только купол реакторного здания. Монтажная операция выполнена безупречно: наши строители, монтажники, стропальщики, операторы строительного крана в очередной раз подтвердили высочайший уровень своего профессионального мастерства. Установить многотонную конструкцию с допустимым отклонением в 1 сантиметр — сложнейшая задача. Мы справились, и это в очередной раз демонстрирует высочайший профессионализм команды АЭС "Аккую" — сказала генеральный директор "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева. Новак рассказал о возможностях России по поставке газа через Турцию

До конца 2022 года на первом энергоблоке запланированы работы по установке купола защитной оболочки и началу пусконаладочных работ — начало пролива на корпус реактора и ввод в эксплуатацию полярного крана.

Cтроительно-монтажные работы на площадке АЭС "Аккую" ведутся на всех участках сооружения основных и вспомогательных объектов: четырех энергоблоков, береговых гидротехнических сооружений, системы выдачи мощности, административных зданий, учебно-тренировочного центра, объектов физической защиты будущей АЭС.

"Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки — порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

До недавнего времени в статусе основного подрядчика сооружения АЭС "Аккую" выступала основанная в мае 2019 года компания Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi — совместное российско-турецкое предприятие российского АО "Концерн Титан-2" и турецкой строительной компании IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. В июле 2019 года между проектной компанией АО "Аккую Нуклеар" и Titan 2 IC Ictas Insaat Anonim Sirketi был заключен договор на проектирование, поставку оборудования и строительство объектов АЭС "Аккую" (EPC-контракт). С этого времени основные строительные работы на площадке АЭС "Аккую" велись совместным предприятием.

По информации "Росатома", во время исполнения EPC-контракта IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. допускала многочисленные нарушения, которые влияли на качество и сроки выполнения работ. В сложившихся условиях руководством проекта было принято решение о прекращении действия контракта с IC Ictas Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S. Сообщалось, что после выхода ее из состава участников проекта "Аккую Нуклеар" заключила контракт с турецкой компанией TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM).