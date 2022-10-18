Эксперт Уваров: возможная отсрочка пуска первого блока АЭС "Руппур" в Бангладеш не критична
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Возможная отсрочка на несколько месяцев ввода в эксплуатацию строящегося с участием России энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш будет совершенно не критичной по меркам атомной отрасли, важно, что проект развивается, заявил РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.
Ранее ряд СМИ сообщил, что начало эксплуатации блока №1 АЭС "Руппур" отложат на несколько месяцев, до февраля 2024 года.
"Сразу скажу, что это все же неофициальная информация. Уже не раз говорилось о возможных сдвигах вправо графиков зарубежных строек "Росатома" – сначала из-за пандемии, потом вследствие сложившейся геополитической ситуации. Главное, что проект АЭС "Руппур" не остановился. А отсрочка ввода в эксплуатацию энергоблока на несколько месяцев, по сути, совершенно не критична", — сказал Уваров.
"Для сравнения, могу напомнить, что блок №3 АЭС "Олкилуото" в Финляндии французы начали строить в 2003 году, а пустили его только в нынешнем году. Вот это и называется "отстать от графика", — добавил эксперт.
"Руппур" — строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 первая атомная электростанция в Бангладеш. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка.
Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.
В феврале нынешнего года на площадке энергоблока №1 был пройден один из ключевых этапов его строительства – завершилась сварка главного циркуляционного трубопровода, по которому будет прокачиваться теплоноситель — вода, отбирающая тепло от активной зоны ядерного реактора.
Ключевым событием на строительстве второго энергоблока АЭС "Руппур" в нынешнем году станет установка на рабочее место корпуса реактора.
https://1prime.ru/energy/20221018/838491641.html