МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Возможная отсрочка на несколько месяцев ввода в эксплуатацию строящегося с участием России энергоблока №1 АЭС "Руппур" в Бангладеш будет совершенно не критичной по меркам атомной отрасли, важно, что проект развивается, заявил РИА Новости главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров. В Турции завершается монтаж защитной оболочки первого блока АЭС "Aккую"

Ранее ряд СМИ сообщил, что начало эксплуатации блока №1 АЭС "Руппур" отложат на несколько месяцев, до февраля 2024 года.

"Сразу скажу, что это все же неофициальная информация. Уже не раз говорилось о возможных сдвигах вправо графиков зарубежных строек "Росатома" – сначала из-за пандемии, потом вследствие сложившейся геополитической ситуации. Главное, что проект АЭС "Руппур" не остановился. А отсрочка ввода в эксплуатацию энергоблока на несколько месяцев, по сути, совершенно не критична", — сказал Уваров.

"Для сравнения, могу напомнить, что блок №3 АЭС "Олкилуото" в Финляндии французы начали строить в 2003 году, а пустили его только в нынешнем году. Вот это и называется "отстать от графика", — добавил эксперт.

"Руппур" — строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 первая атомная электростанция в Бангладеш. Выбранная площадка для строительства станции располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка.

Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

В феврале нынешнего года на площадке энергоблока №1 был пройден один из ключевых этапов его строительства – завершилась сварка главного циркуляционного трубопровода, по которому будет прокачиваться теплоноситель — вода, отбирающая тепло от активной зоны ядерного реактора.

Ключевым событием на строительстве второго энергоблока АЭС "Руппур" в нынешнем году станет установка на рабочее место корпуса реактора.