МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ в Европу по территории Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в подтвержденном украинской стороной объеме, который составляет 42,4 миллиона кубометров на 18 октября, при этом на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Цены на газ в Европе снизились до 1200 долларов за тысячу кубов

Украина перестала принимать российский газ транзита газа через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС " Суджа ". " Газпром " заявил, что перенос всех объемов на " Суджу " технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллионов кубометров в сутки.