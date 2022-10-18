КИЕВ, 18 окт — ПРАЙМ. На левом берегу Киева зафиксированы три попадания в объекты энергетической инфраструктуры, рассказал замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. На Украине произошли аварийные отключения электроэнергии

"Киев. Предварительно три прилета в объект энергообеспечения на левом берегу города", — написал он в Telegram-канале.

По данным депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко, в Киеве наблюдаются перебои с электроснабжением.

Кроме того, взрывы в городе и попадания по критическим объектам энергетики подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

Утром в Киеве вновь взрывы. Деснянский район. Объект критической инфраструктуры", — написал он в своем Telegram-канале. В Киеве ввели график отключения электроэнергии, сообщили СМИ

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".

Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.