МУРМАНСК, 18 окт — ПРАЙМ. Датская и норвежская полицейские службы создали совместную следственную группу для изучения обстоятельств повреждения "Северных потоков" и сделали предварительный вывод, что магистрали были повреждены "мощными взрывами", сообщила полиция Дании. В Швеции опубликовали первые кадры повреждений "Северного потока"

Отмечается, что полиция Копенгагена при содействии вооруженных сил и в сотрудничестве с полицейской службой безопасности Норвегии провела предварительное расследование ЧП на "Северных потоках".

"Расследование подтвердило, что газопроводам "Северный поток — 1 и — 2" в исключительной экономической зоне Дании был нанесен значительный ущерб, и что ущерб был вызван мощными взрывами", — сказано в сообщении полиции.

Кроме того, на основе предварительных выводов норвежская полицейская служба безопасности и полиция Копенгагена решили создать совместную следственную группу, которая займется дальнейшим расследованием инцидентов, отметила датская полиция.

При этом, отмечают в полиции, пока преждевременно говорить о возможном участии в этом расследовании Швеции и Германии, как о том, когда расследование может завершиться.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке —2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".