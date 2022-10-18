ВАРШАВА, 18 окт — ПРАЙМ. Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России, заявила министр климата и окружающей среды Анна Москва в эфире радиостанции Zet. Россия будет увеличивать экспорт угля с 2024 года, заявили в Минэнерго

"Мы совершенно не видим такой возможности по двум причинам: мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования Российской Федерации, а во-вторых, следующий сезон будет намного проще, мы можем импортировать, увеличиваем добычу", — сказала Москва.

При этом она утверждает, что импорт угля из России будет снижать безопасность Польши. "Для всех в Польше, в том числе для людей старшего возраста, важна безопасность в широком понимании – военная безопасность и безопасность границ. Любая поддержка Российской Федерации противоречит нашей безопасности", — сказала министр.

Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене.

В связи со сложившейся ситуацией местные органы самоуправления вынуждены идти на радикальные меры экономии – отключать уличное освещение, подсветку зданий, уличных фонтанов, приостанавливать работу спортивных сооружений. Несколько польских университетов уже заявили, что перейдут на дистанционный режим обучения в целях экономии отопления и освещения.