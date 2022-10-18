МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Евросоюз воздержится от немедленного введения потолка цен на газ на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. В ЕС рассказали, когда смогут объявить о новых антироссийских санкциях

Согласно проекту документа, попавшего в распоряжение агентства, Еврокомиссия во вторник планирует предложить меры для избежания резких скачков цен и использования совместной покупательной способности ЕС в качестве рычага в переговорах с мировыми поставщиками газа.

"Евросоюз представляет новый экстренный пакет для решения энергетического кризиса, делая ставку на шаги по укреплению солидарности между государствами-членами. Но блок (ЕС) воздержится от немедленного введения ограничения на цены на газ на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок", — говорится в сообщении агентства.

Помимо этого, сообщается, что Еврокомиссия хочет запустить новый индекс цен на сжиженный природный газ, что поможет "лучше отражать энергетическую реальность региона после прекращения поставок трубопроводного газа из России".

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам