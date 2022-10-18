МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Представленные шведской газетой Expressen первые кадры повреждений "Северного потока" пока могут дать мало новой информации, о силе нанесенного урона было понятно сразу по скорости падения давления в трубах, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В Швеции опубликовали первые кадры повреждений "Северного потока"

"По этим фото пока особо ничего не видно. А то, что в трубопроводах образовались большие дыры, и так было понятно по скорости падения давления и масштабам утечек метана", — заявил эксперт.

Гривач отметил, что главные вопросы расследования остаются без ответа: это тип взрывчатки, ее количество, способ закладки и активации. "И судя по тактике ведения расследования той же Швецией — максимальная закрытость и непрозрачность — они, возможно, так и останутся без ответов", — сказал эксперт.

"В то же время, какой бы не была пробоина, газопроводы можно починить, было бы взаимное желание заинтересованных сторон и оперативное сотрудничество", — заключил он.

Первые кадры с "Северного потока" ранее во вторник опубликовала шведская газета Expressen. Видео демонстрирует значительные повреждения газопровода. Также видно, что на некоторых частях трубы есть трещины, торчащие острые края, а на других металл значительно деформирован. На морском дне вокруг трубы заметны следы очень сильного взрыва.