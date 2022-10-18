МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. С 10 октября на Украине разрушены 30% электростанций и это привело к массовым отключениям электроэнергии в стране, заявил президент страны Владимир Зеленский. На Украине произошли аварийные отключения электроэнергии

"С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров (с РФ — ред.)… не осталось", — написал он в Twitter.

Вооруженные Силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.