МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Расследования ЧП на "Северных потоках" других стран выглядят "с публичного ракурса" так, как будто они подгоняются под желаемые результаты, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Швеции опубликовали первые кадры повреждений "Северного потока"

"То, как это выглядит с публичного ракурса, по крайней мере, по заявлениям, которые мы слышим, там из Германии, из Франции, из Дании — вот это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурд", — сказал он.

Он отметил, что у российской разведки есть обратные данные по ЧП.

"Это абсурдно, данные, которые имеются у нашей разведки, об этом уже заявлялось, свидетельствуют об обратном. Ну и, кроме того, конечно, нужно просто задействовать элементарную логику, чтобы понять, что подобный саботаж наносит российским интересам большой ущерб", — пояснил пресс-секретарь.

По словам Пескова, Кремль не удивлен первыми выводами европейских государств в расследовании, то, что взрывы — это саботаж и диверсия, — российские спецслужбы сказали сразу.

"То, что это саботаж, диверсия, и то, что такое разрушение трубопроводов могло произойти только в результате весьма и весьма мощных взрывов, наши специальные службы сказали сразу. Кроме этого, об этом сразу сказали специалисты, которые имеют непосредственное отношение к эксплуатации и знают все технические характеристики этой трубопроводной системы", — заявил он.

Кремль сожалеет, что процесс расследования терактапроходит в закрытом режиме и без взаимодействия с Россией, подчеркнул Песков.

"Можно только выразить сожаление, что весь этот процесс расследования проходит в весьма и весьма закрытом режиме, без допуска к участию, без взаимодействия с российской стороной, а она является совладельцем этой трубопроводной системы. И, конечно же, мы не имеем возможности фактически, на месте проводить какие-то работы с тем, чтобы проводить свое расследование. Поэтому здесь можно только выразить сожаление", — сказал он.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".