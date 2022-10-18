МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Новой встречи с главой МАГАТЭ в графике президента России Владимира Путина по вопросу безопасности вокруг Запорожской АЭС нет, но при необходимости проблем с согласованием не будет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле ответили на вопрос о возможности продления "зерновой сделки"

"Пока в графике президента такой встречи нет, но и, с другой стороны, предыдущая встреча была весьма оперативна согласована, поэтому с этим проблем не будет при необходимости", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли встреча президента РФ с главой МАГАТЭ по вопросу безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Ранее во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что достижение соглашения о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС до конца года возможно.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.