АНКАРА, 18 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана о диверсии в отношении "Турецкого потока", Анкара и Москва находится в контакте по вопросам безопасности, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. СМИ: идея Путина вернула интерес к готовому турецкому проекту газового хаба

"По этой ситуации нас проинформировали, по их словам, диверсия была осуществлена на ветке с российской стороны, есть задержанные. Российская сторона возлагает ответственность на украинскую. Они (российская сторона) усилили меры безопасности, мы находимся в контакте по этому вопросу", — сказал он в интервью телеканалу A Haber.

В понедельник Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что киевский режим пытался совершить подрыв на одном из участков газотранспортной системы "Турецкий поток".