МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Турция и Россия контактируют по газовому вопросу, проблем с поставками и оплатой нет, заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын.

Страны мира. Турция

Турция обеспечит безопасность нового газового хаба

"Встречи продолжаются. Нет никаких проблем в плане поставок и оплаты", — заявил Калын в интервью телеканалу A Haber.