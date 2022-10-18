2022-10-18T12:41:00+03:00

2022-10-18T12:56:11+03:00

2022-10-18T12:41:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20221018/838495301.html

Турция и Россия находятся в контакте по газовому вопросу

Энергетика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Турция и Россия контактируют по газовому вопросу, проблем с поставками и оплатой нет, заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын. "Встречи продолжаются. Нет... ПРАЙМ, 18.10.2022

энергетика, новости

https://1prime.ru/images/83692/75/836927560.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83692/75/836927560.jpg

https://1prime.ru/images/83692/75/836927559.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83692/75/836927559.jpg

https://1prime.ru/images/83692/75/836927547.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83692/75/836927547.jpg

https://1prime.ru/gas/20221014/838466282.html

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60