РИМ, 18 окт — ПРАЙМ. В сентябре рост тарифов на электроэнергию в Италии установил рекорд, превысив 136% в годовом исчислении, сообщил во вторник Национальный союз потребителей Италии (Unc). СМИ: Италия может приостановить производство на месяц без российского газа

Таким образом, электроэнергия, продаваемая на Апеннинах по свободным рыночным ценам, впервые вышла на первое место в рейтинге наиболее сильно подорожавших товаров и услуг, который Unc регулярно составляет на основе данных Национального института статистики (Istat).

Согласно последнему докладу государственного статистического ведомства, инфляция в сентябре составила 8,9% в годовом исчислении, тогда как рост цен на товары так называемой "потребительской корзины" за год увеличился сразу на 10,9%. Столь сильное подорожание основных продуктов питания и товаров личного потребления не фиксировалось в Италии с августа 1983 года.

Во вторник Unc опубликовал две таблицы. В первую из них вошли максимально подорожавшие в сентябре непродовольственные товары, во вторую – пищевые продукты, цены на которые выросли в наибольшей степени.

Вторую строчку в первой таблице вслед за электроэнергией занимают авиаперелеты по Европе, которые за год подорожали сразу на 128%. За ними следуют авиабилеты на межконтинентальные рейсы, цены на которые выросли почти вдвое (97,4%). На четвертом месте пока находятся городские тарифы на газ, увеличившиеся в сентябре чуть менее чем на 64%, однако, по мнению экспертов, осенью они должны продолжить свой рост.

Что касается группы продовольственных товаров, то первенство по росту цен в ней по-прежнему удерживают различные растительные масла (за исключением оливкового масла), которые подорожали без малого на 60%. На втором месте — сливочное масло (38%), "бронзу" на сей раз завоевал рис (26,7%), которому совсем немного уступает маргарин (26,4%). В числе пищевых продуктов, цены на которые поднялись более чем на 20%, находятся также макаронные изделия, консервированное молоко, мука и основные виды овощей.

"Только за еду и питье каждая итальянская семья в среднем будет платить в год на 660 евро больше. Еще более сильный удар придется по семьям с двумя детьми — 900 евро, и с тремя детьми — 1075 евро", — отметил в этой связи президент Unc Массимилиано Дона.