ДОХА, 18 окт — ПРАЙМ. Запуск первой работающей от энергии солнца электростанции Аль-Харсаа состоялся во вторник в Катаре, на открытии электростанции присутствовал эмир Тамим бен Хамад Аль Тани, сообщила энергетическая компания Катара QatarEnergy в своем пресс-релизе, поступившем РИА Новости. Зеленский назвал долю разрушенных с 10 октября украинских электростанций

"Заработала первая в Катаре и одна из крупнейших по размеру и мощности в арабском регионе с общей мощностью 800 мегаватт солнечная электростанция. Она построена на участке площадью 10 квадратных километров и включает в себя более 1,8 миллиона солнечных панелей, которые используют технологию слежения за движением солнца, чтобы обеспечить наибольшую ежедневную производительность", — отметили в компании.

Для очистки панелей в ночное время используются роботы и использованная вода.

Выступая на церемонии открытия, глава QatarEnergy Саад Аль-Кааби рассказал, что "завод в Аль-Харсаа является частью стратегической инициативы страны по реализации проектов, связанных с сокращением газовых и тепловых выбросов".

Солнечная электростанция Аль-Харсаах принадлежит совместному предприятию в составе дочерней компании QatarEnergy — Renewable Solutions (60%), японской Marubeni (20,4%) и французской TotalEnergies (19,6%).

Она может обеспечить примерно 10% электроэнергии для национальной сети в момент пикового спроса.

В дополнение к увеличению мощности электроэнергии от солнца до более чем 5 ГВт стратегия устойчивого развития Катара нацелена на сокращение выбросов парниковых газов и развертывание технологий улавливания и хранения углерода в расчете до более 11 миллионов тонн углерода в год к 2035 году.