МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Катара и глава QatarEnergy Саад аль-Кааби предупредил, что в следующем году Европу ждет усугубление энергетического кризиса из-за истощения существующих запасов газа. СМИ: Евросоюз воздержится от введения потолка цен на газ

"Этой зимой благодаря заполненным хранилищам все будет в порядке. На самом деле проблемой может стать восполнение запасов на следующий год. Так что следующий и последующий за ним года, возможно, до 2025 года, будут проблемными", — цитирует аль-Кааби газета Financial Times.

Министр отметил, что ситуация будет "намного хуже" в случае суровой зимы, а также если поставки российского газа не возобновятся. Он также добавил, что не может представить "нулевые поставки" газа из России в Европу.

"В таком случае проблема будет серьезной и длительной. Не будет достаточно запасов, чтобы в долгосрочной перспективе заменить газ, если вы не скажете: "Я построю огромную АЭС, я разрешаю использовать уголь и нефтепродукты", — предупредил аль-Кааби.

Катар поставляет около 70% производимого СПГ в страны Азии по долгосрочным контрактам, в Европу же страна сможет поставлять лишь 10-15% до тех пор, пока не заработают новые проекты. Однако, по словам аль-Кааби, следующий крупный газовый проект, Golden Pass (совместный с ExxonMobil), не начнет производство до 2025 года.