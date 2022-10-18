МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Правительство России распорядилось провести аукцион на Байкальский нефтегазовый участок недр, частично расположенный в Охотском море, в 2022 году, говорится в документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованном на официальном портале правовой информации. Роснедра проведут аукцион на участок углеводородов в Иркутской области

"Провести в 2022 году аукцион на право пользования Байкальским участком недр федерального значения, расположенным на территории Сахалинской области и частично в заливу Байкал Охотского моря, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии", — говорится в распоряжении правительства.

В нем указано, что на участке недр площадью 986 квадратных километров имеется углеводородное сырье. Минимальный размер платежа за участок 95 953 771 рубль. Извлекаемые запасы и ресурсы нефти, числящиеся на балансе запасов полезных ископаемых по состоянию на 1 января 2021 года, составляют 0,012 миллиона тонн по категории С1, 0,098 миллиона тонн по категории С2, 4,743 миллиона тонн по категории Д0.

Прогнозные ресурсы нефти в пределах участка по состоянию на 1 января 2017 года составляют 6,4 миллиона тонн по категории Дл, 0,3 миллиона тонн по категории Д1; газа — 7,4 миллиарда кубометров по категории Д1, 2,5 миллиарда кубов по категории Д2; конденсата — 0,3 миллиона тонн по категории Д1.