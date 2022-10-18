СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ электроэнергия компании "КрымТЭЦ" с 18 октября направляется на нужды Херсонской и Запорожской областей, говорится в сообщении компании. Крым наладил сухопутный коридор через новые регионы

"С 18 октября электроэнергия, вырабатываемая Симферопольской, Сакской и Камыш-Бурунской ТЭЦ компании "КрымТЭЦ", направляется на нужды Херсонского и Запорожского регионов", — говорится в сообщении.

"На текущий момент общая мощность наших генерирующих объектов составляет порядка 160 МВт, вся электроэнергия направляется на поддержку Херсонского и Запорожского регионов по восстановленным линиям электропередачи, которые были взорваны в 2015 году", — приводит слова генерального директора компании "КрымТЭЦ" Тараса Целого пресс-служба.

Отмечается, что по распоряжению Системного оператора Единой энергетической системы России, компания "КрымТЭЦ" перевела в режим генерации электроэнергии имеющееся оборудование, в том числе находившееся на плановом техобслуживании, с 17 октября, уточнили в компании. Ремонтные и профилактические работы на основном оборудовании были завершены на месяц ранее запланированных сроков.

Общая установленная электрическая мощность ТЭЦ АО "КрымТЭЦ" составляет 263,4 МВт, общая установленная тепловая мощность — 555,2 Гкал/ч. В состав компании входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети. "КрымТЭЦ" обеспечивает тепловой энергией город Саки и частично города Симферополь и Керчь, вырабатываемая электроэнергия передается в единую крымскую энергосистему.