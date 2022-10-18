Премьер Саксонии заявил, что ФРГ должна покупать энергоносители у России
Премьер Саксонии: ФРГ должна покупать энергоносители у России после окончания украинского кризиса
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БЕРЛИН, 18 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Германия должна будет покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Bild.
Отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от запланированной на ближайший четверг в Ганновере встречи премьер-министров земель и министров энергетики, представитель Саксонии отметил, что участникам конференции необходимо будет обсудить тему сдерживания цен на газ, а также уточнить, что с арабскими странами действительно будут заключены контракты на достаточные объемы поставок газа.
"И что мы едины во мнении, что после окончания этой войны мы вновь хотим иметь поставки сырья из России", — добавил Кречмер.
В Ганновере 19-21 октября пройдёт ежегодная конференция глав правительств федеральных земель Германии.
https://1prime.ru/energy/20221018/838501355.html
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