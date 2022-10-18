БЕРЛИН, 18 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что Германия должна будет покупать энергоносители у России после окончания конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Bild. В ФРГ заявили, что ставить крест на "Северном потоке" преждевременно

Отвечая на вопрос журналистов о своих ожиданиях от запланированной на ближайший четверг в Ганновере встречи премьер-министров земель и министров энергетики, представитель Саксонии отметил, что участникам конференции необходимо будет обсудить тему сдерживания цен на газ, а также уточнить, что с арабскими странами действительно будут заключены контракты на достаточные объемы поставок газа.

"И что мы едины во мнении, что после окончания этой войны мы вновь хотим иметь поставки сырья из России", — добавил Кречмер.

В Ганновере 19-21 октября пройдёт ежегодная конференция глав правительств федеральных земель Германии.