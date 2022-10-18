БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложила направить примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса, говорится в пресс-релизе ЕК. В ЕК заявили, что ЕС сможет сэкономить 50 миллиардов кубов газа в 2022 году

«Комиссия также предлагает целевое гибкое использование финансирования «Политики сплочения» для преодоления последствий текущего энергетического кризиса для граждан и бизнеса, используя до 10% от общего объема национальных ассигнований на 2014-2020 годы на сумму почти 40 миллиардов евро», — сообщается в нем.

Эти предложения ещё должны рассмотреть и согласовать страны ЕС.

Политика сплочения — это стратегия ЕС по продвижению и поддержке «гармоничного развития» его стран-членов, говорится на сайте ЕК. Приблизительно 32,5% бюджетов ЕС на 2014-2020 годы, или около 351,8 миллиарда евро в ценах 2014 года, предназначено для финансирований этой политики.