ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на разрешение энергокризиса
ЕК предложила направить 40 миллиардов евро из бюджета ЕС на решение энергокризиса
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БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложила направить примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных средств бюджетов ЕС 2014-2021 годов на разрешение энергокризиса, говорится в пресс-релизе ЕК.
«Комиссия также предлагает целевое гибкое использование финансирования «Политики сплочения» для преодоления последствий текущего энергетического кризиса для граждан и бизнеса, используя до 10% от общего объема национальных ассигнований на 2014-2020 годы на сумму почти 40 миллиардов евро», — сообщается в нем.
Эти предложения ещё должны рассмотреть и согласовать страны ЕС.
Политика сплочения — это стратегия ЕС по продвижению и поддержке «гармоничного развития» его стран-членов, говорится на сайте ЕК. Приблизительно 32,5% бюджетов ЕС на 2014-2020 годы, или около 351,8 миллиарда евро в ценах 2014 года, предназначено для финансирований этой политики.
https://1prime.ru/energy/20221018/838502398.html
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