ВЕНА, 18 окт — ПРАЙМ. Электроснабжение Запорожской АЭС от внешней линии восстановлено после третьего по счету перерыва за последние 10 дней, сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). СМИ: глава МАГАТЭ поприветствовал восстановление энергоснабжения на ЗАЭС

В понедельник в МАГАТЭ сообщили, что Запорожская АЭС вновь лишилась питания от внешней линии электропередач и работала на резервной сети.

"Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС)… восстановила подключение к своей последней оставшейся действующей линии электропередачи напряжением 750 киловольт (кВ) после того, как оно было утрачено в третий раз за десять дней", — говорится в заявлении на сайте агентства со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.