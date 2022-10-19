Глава МАГАТЭ Гросси назвал российского президента Путина уверенным и знающим человеком
БУЭНОС-АЙРЕС, 19 окт — ПРАЙМ. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает президента России Владимира Путина уверенным и знающим человеком.
Гросси 11 октября провел встречу с Путиным. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.
"Он очень уверенный в том, что он делает" — сказал он в интервью телеканалу Telefe.
"Меня поразило его детальное знание (Запорожской) АЭС, ее технических характеристик и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности", — добавил Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://1prime.ru/energy/20221019/838503802.html