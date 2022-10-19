МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Подконтрольные Киеву территории смогут пройти осенне-зимний период (ОЗП) при условии работоспособности оставшихся АЭС и ГЭС, которые не требуют подвоза топлива, однако при сильном сжатии промышленности Украины, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным. Зеленский запросил внешние кредиты на энергетику

Владимир Зеленский заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

"При условии работоспособности только оставшихся АЭС и ГЭС (около 13 ГВт), которые не требуют подвоза топлива в моменте, подконтрольные Киеву территории смогут пройти ОЗП при условии сильного сжатия промышленности", — заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что в открытых источниках по-прежнему мало данных о масштабах ущерба энергетической инфраструктуре. Однако судя по тому, что после 10 числа работа системы более-менее восстановилась в большинстве регионов, где были удары, можно сказать, что повреждения не носили критического характера.

"Эти данные (о повреждении 30% станций — ред.) могут быть правдивыми, а могут и не отображать реального положения дел – чтобы выиграть время на некую передышку, необходимую для ремонтов и восстановления оборудования", — считает он.

Оценивая динамику ударов, эксперт подчеркнул, что 10 и 18 числа они касались примерно одинакового перечня объектов. В частности, по генерации отчасти повторили удары по списку тех станций, которые уже подвергались ударам 10 числа. По объектам электросетевого комплекса же сказать труднее, поскольку не всегда в открытых источниках есть информация о конкретных объектах. "Опираясь на перечень регионов, также можно предположить, что идёт повторное воздействие на те же самые объекты электросетевого комплекса", — сказал эксперт.