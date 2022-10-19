ПАРИЖ, 19 окт — ПРАЙМ. На 23% АЗС во Франции нет как минимум одного вида топлива из-за продолжающихся забастовок на НПЗ, сообщила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше в среду в эфире радиостанции Franceinfo. Во Франции в ближайшие недели перезапустят еще десять атомных энергоблоков

"В среднем по Франции ситуация на АЗС улучшилась: на данный момент сложности испытывают 23% АЗС в стране", — сообщила министр.

Ранее из-за забастовок бензин отсутствовал на 30% заправок на всей территории Франции.

"В трех регионах сохраняются трудности с поставками топлива. Сейчас более 30% автозаправок испытывают нехватку как минимум одного вида топлива в регионе Иль-де-Франс, Бургундия-Франш-Конте и Овернь-Рона-Альпы. По этой причине правительство сегодня вернет к работе персонал на нефтехранилище Фейзин, нужно наладить ситуацию в этих регионах", — сообщила министр.

Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies во Франции длятся с 27 сентября. В среду забастовки по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) продолжаются на трех НПЗ, принадлежащих компании. Сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Остальные профсоюзы смогли договориться с руководством и объявили об окончании забастовки.

Протестные акции привели к дефициту топлива на каждой третьей АЗС в стране. На прошлой неделе правительство начало силой возвращать сотрудников к работе на ряде топливных хранилищ, чтобы обеспечить поставки бензина на заправки.

В ответ на "нелегитимные", по мнению профсоюзов, действия правительства, нарушающие право на забастовку, во вторник по всей Франции прошли межпрофессиональные забастовки и манифестации. Они затронули секторы атомной и угольной энергетики, транспорта и образования. По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда по всей стране, в том числе 13 тысяч — в Париже.