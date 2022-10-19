МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Знаменитый итальянский эстрадный певец Аль Бано в эфире телеканала Rai3 показал свои счета за электричество, назвав рост тарифов в стране "абсурдным подорожанием". Большинство отелей в Польше подняли цены из-за роста цен на электричество

Резкий рост тарифов на электроэнергию, связанный с повышением цен на природный газ, вызывает серьезную озабоченность у многих предпринимателей и простых граждан Италии.

"С января по август 2021 года я заплатил 127 492 евро. А в 2022 году за этот же период я уже заплатил 385 605 евро. То есть цена выросла на 202%. Это абсурд!" — сказал музыкант.

Ранее во вторник Национальный союз потребителей (Unc) заявил, что в сентябре электроэнергия впервые вышла на первое место в рейтинге наиболее сильно подорожавших товаров и услуг. В годовом исчислении цены на электричество рекордно увеличились, превысив 136%.