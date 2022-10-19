"Совет рынка" призвал ускорить внедрение дифференцированных энерготарифов в регионах для россиян
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Совет рынка" (регулятор энергорынков) призывает к более активному внедрению в регионах тарифов для населения, дифференцированных по объемам потребления электроэнергии, следует из сообщения ассоциации.
"Максим Быстров (председатель правления ассоциации — ред.) призвал к более активному внедрению в регионах тарифов, дифференцированных по объемам потребления, для недопущения усугубления проблемы перекрестного субсидирования", — говорится в сообщении.
Выступая на Всероссийской тарифной конференции, Быстров отметил, что начиная с 2021 года и по настоящее время отмечается стабильный опережающий рост электропотребления населения относительно общего роста потребления. В частности, за девять месяцев 2022 года прирост по населению составляет 3,2% при общем приросте в 2,1%.
Одним из последствий для рынка в данной ситуации может стать рост перекрестного субсидирования и вытекающее из этого увеличение нагрузки на промышленных потребителей, отмечает "Совет рынка".
"Инструмент для недопущения подобных ситуаций создан. Это тариф, дифференцированный по объемам потребления. Его использование необходимо начинать уже в этом году, так как следующее "окно возможностей" появится только через полтора года. По нашему мнению, разработанная и уже действующая методология позволяет реализовать дифференциацию тарифов для населения на основе принципов социальной справедливости. При этом для массового бытового потребителя сохранится текущий уровень цен", – заявил Быстров.
Правительство в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Согласно документу, субъект РФ сможет самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Регион может также определять разные тарифы для отдельных групп населения.
https://1prime.ru/energy/20221019/838512316.html