МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. "Совет рынка" (регулятор энергорынков) призывает к более активному внедрению в регионах тарифов для населения, дифференцированных по объемам потребления электроэнергии, следует из сообщения ассоциации. Рост тарифов на электричество в Италии превысил 136 процентов за год

"Максим Быстров (председатель правления ассоциации — ред.) призвал к более активному внедрению в регионах тарифов, дифференцированных по объемам потребления, для недопущения усугубления проблемы перекрестного субсидирования", — говорится в сообщении.

Выступая на Всероссийской тарифной конференции, Быстров отметил, что начиная с 2021 года и по настоящее время отмечается стабильный опережающий рост электропотребления населения относительно общего роста потребления. В частности, за девять месяцев 2022 года прирост по населению составляет 3,2% при общем приросте в 2,1%.

Одним из последствий для рынка в данной ситуации может стать рост перекрестного субсидирования и вытекающее из этого увеличение нагрузки на промышленных потребителей, отмечает "Совет рынка".

"Инструмент для недопущения подобных ситуаций создан. Это тариф, дифференцированный по объемам потребления. Его использование необходимо начинать уже в этом году, так как следующее "окно возможностей" появится только через полтора года. По нашему мнению, разработанная и уже действующая методология позволяет реализовать дифференциацию тарифов для населения на основе принципов социальной справедливости. При этом для массового бытового потребителя сохранится текущий уровень цен", – заявил Быстров.

Правительство в конце 2021 года дало регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления. Согласно документу, субъект РФ сможет самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Регион может также определять разные тарифы для отдельных групп населения.