ПАРИЖ, 19 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила в среду, что ситуация с топливом улучшается на всей территории страны. Во Франции рассказали, сколько времени займет заполнение топливом АЗС

"Ситуация улучшается по всей территории Франции. В регионе О-де-Франс не работало 55% автозаправочных станций, сегодня таких АЗС там только 15%. В столичном регионе Иль-де-Франс ситуация также меняется в лучшую сторону… Я вновь призываю сотрудников (нефтеперерабатывающих заводов — ред.) возобновить работу. Это неприемлемо, чтобы меньшинство "блокировало" всю страну", — заявила Борн в ходе правительственного часа в Сенате Франции, отвечая на вопрос о ситуации с нехваткой топлива в стране.

С 27 сентября во Франции продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies. В среду забастовки по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) идут на трех НПЗ, принадлежащих компании. Сотрудники требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Остальные профсоюзы смогли договориться с руководством и объявили об окончании забастовки.

Протестные акции привели к дефициту топлива на каждой третьей АЗС в стране. На прошлой неделе правительство начало силой возвращать сотрудников к работе на ряде топливных хранилищ, чтобы обеспечить поставки бензина на заправки.

В ответ на "нелегитимные", по мнению профсоюзов, действия правительства, нарушающие право на забастовку, 18 октября по всей Франции прошли межпрофессиональные забастовки и манифестации. Они затронули секторы атомной и угольной энергетики, транспорта и образования. По данным МВД Франции, более 100 тысяч человек приняли участие в межотраслевых манифестациях с требованием повышения зарплат и улучшения условий труда по всей стране, в том числе 13 тысяч — в Париже.