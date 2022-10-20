МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Саммит Евросоюза пройдет 20-21 октября, главы государств сфокусируются на вопросах энергетики. Украина получила два миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза

"Центральным пунктом нашей повестки дня является энергетический кризис", — написал в письме-приглашении на встречу глава Евросовета Шарль Мишель.

Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиардов кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.

Лидеры государств союза рассмотрят эти меры. Также не исключено, что они обсудят другие опции, в том числе возможности создания механизма ограничения цены на газ для производства электроэнергии.

Как сообщил журналистам чиновник в ЕС, не все государства союза поддерживают все элементы нового пакета энергомер от ЕК, в частности, механизм лимитирования цен на TTF.

При этом Мишель выразил надежду, что лидеры на саммите "определятся с вариантами" новых энергомер.

Что касается ограничения цен на газ, то, по словам Мишеля, "важное количество стран" Евросоюза поддерживает их введение, и на столе переговоров в конце недели будут различные варианты. Он заявил, что странам ЕС нужно определить четкий путь в сфере лимитирования цен с четкими дедлайнами.

"Еврокомиссия представила предложения, это хороший пакет, потому что это хороший фундамент, чтобы предпринять дополнительные шаги и прояснить, чего мы хотим для будущего… Завтра Евросовет будет сложным, потому что есть различные чувствительные места, разные мнения", — сказал также Мишель.

Еврокомиссия ожидает от саммита "политических ориентиров" относительно энергетических мер, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еще один чиновник в ЕС сказал журналистам в среду, что новый пакет энергомер вряд ли будет окончательно согласован в ближайшие дни.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Мишель в пригласительном письме также указал, что намерен обсудить с лидерами стран помощь Украине в подготовке к зимнему сезону, а также среднесрочную и долгосрочную поддержку Киева.

Другой важной темой, по его словам, станет усиление безопасности на объектах критической инфраструктуры Евросоюза после терактов на газопроводах "Северный поток".

Что касается санкций против России, то какой-либо конкретики по новым ограничительным мерам не предвидится. Как пояснил накануне саммита высокопоставленный европейский представитель, ЕС уже ввел столько санкций против России, что его возможности для принятия новых мер "очень ограничены".

В этой связи страны ЕС обсудят возможности по присоединению к санкциям третьих стран, а также борьбу с обходом действующих ограничительных мер.

В итоговых документах саммита будет упоминание ситуации в Иране, где прошли массовые протесты, а также ситуации с поддержкой, которую, по мнению ЕС, Иран оказывает России. Ранее Совет ЕС утвердил новые ограничительные меры против Тегерана.