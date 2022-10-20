МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В четверг 20 октября во всех регионах Украины будут вводиться ограничения на поставку электроэнергии, предупредил жителей страны в своем Telegram-канале заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Восстановление экономики Украины займет минимум десять лет, считает эксперт



Он призвал жителей всех регионов страны следовать данному предписанию во избежание отключений. При этом заместитель офиса президента отметил, что с 20 октября в стране также будет ограничено уличное освещение.

"Завтра, 20.10.2022, по всей Украине будут вводиться ограничения на поставку электроэнергии. Начиная с 7:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны", — написал Тимошенко.