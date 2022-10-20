На Украине сообщили об отключении электричества по всей стране
Офис Зеленского: с 20 октября по всей Украине вводятся ограничения на поставку электроэнергии
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. В четверг 20 октября во всех регионах Украины будут вводиться ограничения на поставку электроэнергии, предупредил жителей страны в своем Telegram-канале заместитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Он призвал жителей всех регионов страны следовать данному предписанию во избежание отключений. При этом заместитель офиса президента отметил, что с 20 октября в стране также будет ограничено уличное освещение.
"Завтра, 20.10.2022, по всей Украине будут вводиться ограничения на поставку электроэнергии. Начиная с 7:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией. Это касается жителей всех областей страны", — написал Тимошенко.
https://1prime.ru/energy/20221020/838517834.html
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