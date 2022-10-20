МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов в Норвегии в сентябре, по предварительным данным, сократился по сравнению с окончательными данными за август на 170 тысяч баррелей в день, или на 8,5%, составив 1,836 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD). Байден заявил, что стратрезерв нефти в США опустошен почти наполовину

Согласно итоговым данным за август, объем добычи жидких углеводородов в стране в среднем составлял 2,006 миллиона баррелей в день.

NPD при этом отмечает, что показатель сентября оказался на 10,4% меньше прогноза организации.

В том числе объем добычи нефти в сентябре составил 1,642 миллиона баррелей в день, что на 9,6% ниже прогноза NPD и на 7,9% меньше уровня августа. Кроме того, объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил в сентябре 170 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 19 тысяч.

Также, согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии газа составил 303 миллиона кубометров в сутки, что на 6,5% ниже прогноза NPD и на 12,2% меньше по отношению к августу.

Норвегия входит в топ-7 крупнейших в мире экспортеров нефти.