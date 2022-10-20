МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Работники перерабатывающих заводов TotalEnergies в Нормандии и Фейзене в четверг решили продолжить забастовку, которая идет уже почти четыре недели. Французский энергетический регулятор призвал запустить ядерные реакторы

Об этом Reuters сообщил представитель профсоюза CGT, добавив, что забастовки на всех остальных заводах компании завершились.

Работники перерабатывающего завода Ла Мед и хранилища в Дюнкерке утром возобновили работу, сказал представитель профсоюза.