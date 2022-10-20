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https://1prime.ru/energy/20221020/838522117.html
Работники TotalEnergies продолжили забастовки в двух французских регионах
Энергетика
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Работники перерабатывающих заводов TotalEnergies в Нормандии и Фейзене в четверг решили продолжить забастовку, которая идет уже почти четыре недели. Об этом Reuters сообщил... ПРАЙМ, 20.10.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Работники перерабатывающих заводов TotalEnergies в Нормандии и Фейзене в четверг решили продолжить забастовку, которая идет уже почти четыре недели.
Об этом Reuters сообщил представитель профсоюза CGT, добавив, что забастовки на всех остальных заводах компании завершились.
Работники перерабатывающего завода Ла Мед и хранилища в Дюнкерке утром возобновили работу, сказал представитель профсоюза.