МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Игорь Додон осудил действия молдавских властей в сфере энергетики, заявив, что они направлены на разрыв договорных отношений с российским поставщиком. Молдавия перешла на полное самообеспечение электроэнергией

Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Власти Молдавии приняли решение выделить кредит "Молдовагазу" на сумму более 54 миллионов долларов с процентной ставкой в 21,5% годовых под залог газотранспортной системы страны, чтобы компания могла вовремя оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь.

"Все действия власти в сфере энергетики в последние месяцы направлены на то, чтобы вызвать разрыв договорных отношений с российским поставщиком природного газа и перейти на какие-то сомнительные схемы доставки энергоресурсов через посредников с Запада, что неизбежно приведет к дальнейшему повышению тарифов для граждан", — написал Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, власти пошли на сомнительные комбинации, которые серьезно навредят государственному бюджету и гражданам. Вместо этого он предлагал ограничить тариф для потребителей и компенсировать разницу правительством напрямую компании "Молдовагаз". Румыния и Молдавия заключили договор на поставку электроэнергии

"Очевидно, что все эти неуклюжие и поспешные попытки закончатся полным провалом, а для жителей нашей страны будут установлены еще более высокие тарифы на природный газ, которые к тому же будут включать ставку в более чем 21%", — добавил Додон.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В октябре "Газпром" сократил объем поставок газа в Молдавию на 30%.