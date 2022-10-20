Мишустин сообщил о росте стоимости российского несырьевого экспорта
Мишустин сообщил о росте стоимости несырьевого экспорта России до 125 миллиардов долларов
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МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Номинальная стоимость несырьевого неэнергетического экспорта России увеличилась за январь-август на семь процентов в годовом выражении и достигла 125 миллиардов долларов, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
"Что касается несырьевого неэнергетического экспорта в целом. По итогам восьми месяцев года, несмотря на уменьшение поставок, его номинальная стоимость в денежном выражении выросла на семь процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув ста двадцати пяти миллиардов долларов", — сообщил он в ходе пленарного заседания международного экспортного форума "Сделано в России".