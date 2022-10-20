МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Президента Франции Эммануэля Макрона не на шутку разозлило решение канцлера Германии Олафа Шольца выделить миллиарды евро на поддержку энергетической сферы ФРГ, пишет обозреватель The Telegraph Генри Сэмюэл. В Израиле рассказали о решении России, которое положит конец гегемонии США

Он отметил, что власти Парижа в ярости из-за того, что в ФРГ без каких-либо предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из Евросоюза были запущены схемы внутренней энергетической помощи на головокружительную сумму 200 миллиардов евро. Помимо этого, Германия также отдает предпочтение американскому оружию, добавил Сэмюэл.

По мнению журналиста The Telegraph, решение отложить традиционные правительственные консультации тоже указывает на растущий разрыв между государствами Евросоюза как в энергетической, так и в военной сферах.

Пресс-секретарь Шольца, на которого ссылается издание, признался, что есть некоторые вопросы, по которым Парижу и Берлину весьма проблематично достичь единой позиции.

"Французы очень злы на немцев, особенно на Шольца. Они не говорят об этом публично, но наедине они в ярости", — цитирует обозреватель издания слова источника в дипломатических кругах. Al Jazeera: Европа оказалась в клещах "тихого и смертоносного врага"

Ранее Макрон сделал заявление о том, что решение Германии запустить схему поддержки на сумму 200 миллиардов евро в целях защиты своего бизнеса и потребителей от скачкообразных цен на энергоносители может привести к "перекосам" в ЕС.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию в самих США и Европе. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.