МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российские угольные компании экспортируют продукцию с дисконтом в 50-60% на фоне внешних ограничений, однако это все равно рентабельно, заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов. Силуанов заявил, что экспортные пошлины на уголь не задействуют в 2023 году

"У нас дисконты по углю составляют 50-60%. То есть, отклонение вниз контрактных наших цен, которые угольщики заключают — они в два раза дешевле вынуждены продавать уголь примерно, чем рыночные цены складываются. И ничего, оказывается, что это рентабельно и вполне допустимо", — сказал Белоусов, выступая на форуме "Сделано в России".

"Это касается и минеральных удобрений. Известны дисконты и на нефть, которые достигали 20-30 долларов за баррель. И так далее", – добавил он.

По его словам, в мировой экономике сейчас начинается резкая дифференциация между странами, которые обладают или не обладают собственными дешевыми источниками энергии. Такими преимуществами, по его словам, в частности, обладают США.

"У нас тоже есть дешевый ресурс. И благодаря этим дешевым энергоресурсам мы в частности довольно спокойно смогли пройти тот, кризис, который есть", – сказал он.

Однако эта ситуация, по словам Белоусова, создает большую неопределенность в мире, и ни одна из стран не может точно сказать, во что она в итоге выльется.