Белоусов заявил, что экспортные поставки российского угля рентабельны даже со скидкой 50-60%
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российские угольные компании экспортируют продукцию с дисконтом в 50-60% на фоне внешних ограничений, однако это все равно рентабельно, заявил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов.
"У нас дисконты по углю составляют 50-60%. То есть, отклонение вниз контрактных наших цен, которые угольщики заключают — они в два раза дешевле вынуждены продавать уголь примерно, чем рыночные цены складываются. И ничего, оказывается, что это рентабельно и вполне допустимо", — сказал Белоусов, выступая на форуме "Сделано в России".
"Это касается и минеральных удобрений. Известны дисконты и на нефть, которые достигали 20-30 долларов за баррель. И так далее", – добавил он.
По его словам, в мировой экономике сейчас начинается резкая дифференциация между странами, которые обладают или не обладают собственными дешевыми источниками энергии. Такими преимуществами, по его словам, в частности, обладают США.
"У нас тоже есть дешевый ресурс. И благодаря этим дешевым энергоресурсам мы в частности довольно спокойно смогли пройти тот, кризис, который есть", – сказал он.
Однако эта ситуация, по словам Белоусова, создает большую неопределенность в мире, и ни одна из стран не может точно сказать, во что она в итоге выльется.
https://1prime.ru/energy/20221020/838526623.html