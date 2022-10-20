МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. "Русгидро" за девять месяцев 2022 года снизила выработку электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 103,8 миллиарда кВт.ч, говорится в материалах компании. В Катаре заработала первая солнечная электростанция

"Стабильные производственные результаты Группы "Русгидро" обусловлены диверсификацией выработки станций по бассейнам рек и эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС компании, повышенным притоком воды на реках Северного Кавказа и в водохранилища Дальнего Востока, а также ростом электропотребления в ДФО", — сказали в пресс-службе.

По данным "Русгидро", выработка тепловыми станциями на Дальнем Востоке увеличилась на 7,9%, до 20,4 миллиарда кВт.ч, что связано с ростом энергопотребления в макрорегионе. Значительный рост выработки электроэнергии продемонстрировала Богучанская ГЭС, отмечает компания. В последнюю неделю сентября гидроэлектростанция поставила потребителям 15-миллиардный кВт.ч электроэнергии с начала 2022 года, что на 21,8% выше, чем за девять месяцев прошлого года.

Кроме того, приток воды в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири по итогам девяти месяцев этого года был ниже нормы, а приток воды в Саяно-Шушенское водохранилище в третьем квартале 2022 года был наименьшим за весь период наблюдений.

"При этом наполняемость водохранилищ Волжско-Камского каскада в данное время на 12% выше аналогичного периода прошлого года. Маловодье в бассейне реки Енисей и, как следствие, сниженные относительно нормы запасы гидроресурсов в Саяно-Шушенском водохранилище, компенсируются высокими запасами воды в водохранилищах Ангарского каскада", — пояснили в компании.