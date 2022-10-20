БУДАПЕШТ, 20 окт — ПРАЙМ. Введение потолка цен на российский газ и общеевропейские закупки энергии аннулировали бы газовые контракты между Будапештом и Москвой, Венгрия и другие страны не поддерживают такие меры, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В Венгрии надеются, что смогут заставить ЕС изменить санкционную политику

"Предписание об общих, обязательных закупках энергии не в наших интересах и введение общего европейского потолка цен тоже не в наших интересах, поскольку в этом случае стали бы недействительными контракты (с РФ), на основании которых в Венгрию поставляется газ, и Венгрия осталась бы без энергоснабжения", — сказал Орбан. Его выступление транслировалось в соцсетях.

По его словам, есть "хороший шанс" в ходе саммита ЕС "отстоять венгерские национальные интересы", поскольку "есть другие, которые думают так же, как и мы".

Перед началом саммита Орбан заявлял, что ценовой потолок на газ для Будапешта означает газовое эмбарго, а экономическое самоубийство ЕС не поможет Украине, а также что последний план Брюсселя по совместным закупкам газа напоминает ему процесс совместной закупки вакцин от COVID-19, потому что это было "медленно и дорого".

Еврокомиссия во вторник предложила новый пакет мер, которые направлены в том числе на снижение цен на газ. Предлагается, среди прочего, провести для ЕС обязательные совместные закупки 13,5 миллиарда кубометров газа для наполнения хранилищ к зиме 2023-2024 годов, создать временный и применяемый при необходимости механизм ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF, создать ценовой бенчмарк для рынка СПГ. Новые предложения должны согласовать страны ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в июле — через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики — посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по итогам переговоров Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.