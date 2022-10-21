МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Парламентарии Египта близки к завершению обсуждений закона об освобождении от налоговых сборов компаний, работающих на проекте строительства атомной электростанции "Эль-Дабаа", сообщил РИА Новости секретарь комитета по энергетике Палаты представителей (нижней палаты парламента) Египта Мухаммад аль-Габалауи. Центробанк Египта не получал новых указаний по картам "Мир"

"В среду комитет по энергетике на совместном заседании с компетентными органами обсуждал закон об освобождении от налогов и таможенных пошлин всех компаний, работающих на проекте АЭС. Все стороны позитивно приняли закон", — сообщил аль-Габалауи.

"Ожидается еще одно заседание ввиду ряда вопросов со стороны министерства финансов, Центрального управления по аудиту и ряда других контролирующих органов, в частности их интересуют границы освобождения от налогов – полностью или частично, а также будет ли касаться отмена налога на добавленную стоимость", — пояснил чиновник.

По его словам, особых разногласий вокруг закона нет. "Думаю, что на следующем заседании комитета по энергетике одобрение будет окончательно получено. После завершения обсуждения закон будет передан генеральному комитету для принятия, так как Сенат уже ратифицировал закон. Важно, что закон касается не только основной компании проекта, а всех подрядчиков", — отметил аль-Габалауи.

Он пояснил, что в рамках возведения АЭС в страну ввозятся колоссальные объемы специальной техники, а налоговые и таможенные сборы в данном случае могут стать непосильным бременем. "Закон снимет такие проблемы, что ускорит в свою очередь строительство", — резюмировал парламентарий.

АЭС "Эль-Дабаа" – первая атомная станция в Египте, которая будет построена по российскому проекту на берегу Средиземного моря, в 300 километрах к северо-западу от Каира.

Первого июня на производственной площадке в Петербурге было запущено производство заготовок для корпуса реактора энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа", а в сентябре началось производство атомного реактора для энергоблока №1.

Строительство АЭС "Эль-Дабаа" началось 20 июля. Станция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким — постфукусимским — стандартам безопасности.

В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.