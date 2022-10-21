МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Для экономии газа и бензина нужно накрывать кастрюли крышками и медленнее водить машину, посоветовала в беседе с Kronen Zeitung министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесселер. Канцлер Австрии предложил смириться с высокими ценами на газ

"Накрывать кастрюли крышкой, водить машину медленнее, это сэкономит бензин и дизель. Есть разные способы, в них нет ничего особенного, они давно известны нашим бабушкам и дедушкам", — отметила Гевесселер.

Помимо этого, министр призвала граждан не загораживать мебелью батареи, утеплить окна и на два градуса снизить температуру отопительных приборов, подчеркнув, что она сама повседневно следует этим правилам.