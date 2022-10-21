МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. ЕК предложила направить 40 миллиардов евро на разрешение энергокризиса

"Евросовет достиг соглашения по энергетике. Единство и солидарность преобладают. Договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергию для домохозяйств и бизнеса", — написал Мишель в Twitter.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран Евросоюза на саммите поддержали идею проведения обязательных совместных закупок газа для союза.

"Лидеры очень поддержали идею дать позволение компаниям для совместных закупок, создавать консорциум", — сообщила она на пресс-конференции.

По ее словам, "есть один обязательный элемент", а именно — агрегировать определенный объем газа для совместных закупок.