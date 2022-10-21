МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия сделает исключение для Венгрии в случае утверждения потолка цен на газ, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Орбан сравнил Еврокомиссию с посетителем бара

"Мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии", — сообщил он в соцсетях.

Таким образом, если ограничение цен на топливо будет принято в ЕС, оно не повлияет на долгосрочные газовые контракты Будапешта.

Участие в совместных закупках газа также не будет обязательным для Венгрии, и она сможет использовать все возможности для закупки топлива, обезопасив себя от полного прекращения поставок. "Это важно, потому что мы можем снизить цену на энергию в нашей стране только в том случае, если будет как можно больше ресурсов и выше конкуренция на венгерском энергетическом рынке", — пояснил премьер. Лидеры Евросоюза призвали в срочном порядке ограничить цены на газ

Будапешт добился для себя этих исключений в ходе саммита Евросоюза.

Европейская комиссия во вторник выдвинула ряд мер по снижению цен на газ, предполагающий в том числе совместные закупки топлива в ЕС и создание временного механизма ограничения чрезмерно высоких цен на хабе TTF,

Предложения еще предстоит пройти согласование странами ЕС.